Iltempo.it - Toghe all'attacco. Il presidente dell'Anm: "Testo blindato anomalo"

Il Governo lo aveva promesso e così, sotto la guida del ministro Carlo Nordio, sta portando avanti la Riformaa Giustizia. Forse i magistrati non si aspettavano una simile celerità. Alcuni pensavano addirittura che quelli'esecutivo fossero solo slogan per fare propaganda politica. Invece no, c'è il primo via libera alla Camera al disegno di legge costituzionale. È per questo, infatti, che iniziano i primi mal di pancia: «Un, quando si riforma il Titolo IVa Costituzione, è qualcosa che a noi suona in termini di anomalia. Quando si riforma la Costituzione nel potere giudiziario credo che il dibattito vada arricchito, ampliato quanto più possibile e non», dice Giuseppe Santalucia,'Anm, a margine di un convegno. Un dialogo che però prima d'ora è sempre stato evitato in modo pestifero.