Ilfattoquotidiano.it - Stop ai flussi dall’Ucraina, Gazprom licenzia 1.600 dipendenti. E ora è braccio di ferro con gli Usa sul controllo della serba Nis

, il gigante statale russo degli idrocarburi, ha annunciato il taglio di 1.600, con funzioni amministrative, nella sua sede di San Pietroburgo, una mossa decisa soprattutto per far fronte al calo delle entrate legate alle esportazioni di gas verso il mercato europeo. Loalle forniture verso l’Europa attraverso l’Ucraina, con i rubinetti che si sono chiusi ufficialmente a gennaio 2025, dopo il rifiuto di Kiev di rinnovare l’accordo di transito, porterà infatti, secondo alcune stime, a una diminuzione dei ricavi pari a 5 miliardi di euro, il 6% circa del fatturato dell’azienda dell’energia controllata da Mosca.L’interruzione del flusso verso ovest è arrivata in un momento particolarmente delicato per: nel 2023 il gruppo ha registrato la sua prima perdita annuale dal 1999, pari a 7 miliardi di dollari.