Oasport.it - Snowboard alpino, sei azzurri superano le qualificazioni del PGS di Bansko ed accedono agli ottavi

, in Bulgaria, si sono svolte ledel PGS valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di: in casa Italia sono sei glichedi finale. Passano il turno, infatti, Jasmin Coratti tra le donne e Gabriel Messner, Edwin Coratti, Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti e Roland Fischnaller tra gli uomini.Nellefemminili il miglior crono complessivo è della teutonica Ramona Theresia Hofmeister, la quale chiude in 1’17?95 e precede di 0?10 la nipponica Tsubaki Miki. L’unica azzurra ad accedereè Jasmin Coratti, ottava a 2?69, mentre escono di scena nell’elimination run Elisa Fava, 26ma a 5?39, ed Elisa Caffont, squalificata. Uscite nella qualification run Sofia Valle, 38ma davanti a Sophie Rabanser, 39ma, e Giorgia Carnevali, 50ma davanti a Fabiana Fachin, 51ma.