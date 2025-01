Sport.quotidiano.net - Serie A1. Colpo del Bsc Grosseto. Arriva Mc Ilwain

Leggi su Sport.quotidiano.net

da Newton in Pennsylvania la nuova stella del Bsc: si chiama Brandon Mc, ex giocatore dei New York Mets, ed è ufficialmente il nuovo straniero della formazione guidata dal manager Enrico Vecchi. Ventisei anni, laureato a Berkley, è l’esterno che il Bsccercava: una combinazione di velocità e potenza. Nonostante la giovane età, Brandon Mcoltre che nel baseball, infatti, durante gli anni universitari eccelleva anche nel football americano come quarterback. Mcfu scelto nel Draft della Major league dai Seattle Mariners nel 2015. "Seguivamo Brandon Mcda tempo – ha detto il presidente del Bsc, Antonio Pugliese – e per noi è un onore averlo in squadra. E’ molto attratto dalle nostre zone anche per via della casa che sua moglie ha a Buonconvento.