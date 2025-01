Screenworld.it - ScreenRadio Weekly 18 gennaio 2025, tutti i podcast della settimana

Leggi su Screenworld.it

Come ogni fine, eccoci con ildi.Questa, Jason Momoa trionfa come mai prima: sarà lui il prossimo eroe del rinnovato DC Universe di James Gunn, nei panni di Lobo. Ma. chi è Lobo? Ce lo racconta con dovizia di particolari Giacomo Giaquinto.Il quale si è occupato anche di un nuovo episodio di A spasso nel tempo, dedicato a un anno crucialenostra storia, il 1989. Dalla caduta del Muro di Berlino all’arrivo del Game Boy, troveretei principali avvenimenti.Emanuele Rauco in Guida per riconoscere i tuoi film ci parla di un vero colpo di fulmine, Oh, Canada di Paul Schrader. E con l’occasione siamo andati a ripercorrere anche i momenti più importanticarriera di questo autore unico nel panorama americano.I capitoli con i vari episodi sonosegnalati, per vostra comodità.