Ilfattoquotidiano.it - Sara Netanyahu, la moglie del premier israeliano “è scappata a Miami per evitare di essere interrogata”: i sospetti sul lungo soggiorno in Florida

Il viaggio di, iniziato ufficialmente per motivi di salute dopo aver contratto il Covid, si sta prolungando ben oltre i tempi previsti, sollevando dubbi e polemiche in Israele. Ladel primo ministro Benjaminè lontana dal Paese ormai da 52 giorni, nonostante iloriginario fosse stato annunciato come un’assenza di venti giorni. Il Corriere della Sera, citando il quotidiano Haaretz, rivela che la donna sarebbe stata avvistata più volte al lussuoso hotel St. Regis, accompagnata da sei guardie del corpo pagate dai contribuenti israeliani. Inrisiede anche Yair, il secondogenito della coppia, trasferitosi negli Stati Uniti nel 2023.L’assenza diè particolarmente evidente visto il momento cruciale: il governosta infatti ratificando gli accordi per la tregua a Gaza, mentre l’Idf ancora non interrompe i raid.