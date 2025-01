Anteprima24.it - Salernitana: vittoria di rigore con la Reggiana, ma la crisi rimane

Tempo di lettura: 3 minutidallo stadio Arechi di Salerno, l’inviatoMichele BellameLadeve uscire presto da questa brutta situazione di classifica: l’ultimo posto è indignitoso. Se consideriamo poi, che puntavano subito a ritornare in massima serie, è un’aggravante. La società si sta muovendo in sede di mercato, e Breda ne sta approfittando subito. Breda che, oggettivamente, ha dato un piglio diverso, già dalla sfida col Sassuolo. Nonostante la superiorità numerica, l’allenatore dei padroni di casa ha mantenuto i tre centrali di difesa. E, nonostante la superiorità numerica, la manovra offensiva era sterile: passaggi orizzontali a ridosso dell’area diavversaria, e soltanto Cerri chiuso nella difesa. Infatti, il gol del pareggio arriva con un calcio piazzato, e non per manovra ragionata.