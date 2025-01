Romadailynews.it - Roma: Foschi (Pd), oggi a Quarticciolo no a misure securitarie, coinvolgere quartiere

Il Pdsara’all’assemblea promossa dalle realta’ civiche del. Lo scrive Enzo, segretario Pd.“Ci saremo per ascoltare e anche per prendere un impegno: nessun progetto senza il coinvolgimento diretto di coloro che nelin questi anni, spesso sostituendosi alle istituzioni, hanno combattuto degrado e spaccio con la partecipazione e la socialita’. Non servono scorciatoie– aggiunge-, come il governo vuole imporre con un decreto Caivano, non serve criminalizzare un’intera comunita’. Serve la collaborazione e riprogettare ildal basso con progetti che combattono il degrado e costruiscono comunita’, questa e’ la strada da seguire. La cabina di regia tra Municipio e Campidoglio e’ il luogo in cui realizzarli concretamente”.