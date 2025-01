Panorama.it - Roma: effetto Giubileo, degrado organizzato

Clandestini, barboni, schegge impazzite. Il Comune diaffronta l’Anno Santo aprendo quattro «hub» per l’accoglienza in zone che erano già in condizioni critiche. Dove adesso si concentra il peggio.Un uomo in bicicletta accosta davanti a un cassonetto e inizia a rovistarci dentro senza neanche smontare dal sellino. «Guardalo bene» ci dice rassegnata una signora «prenderà rottami e cianfrusaglie che venderà nel mercatino abusivo che allestiscono qui davanti la domenica mattina. Ora ci mancava pure la “tendopoli” del Comune. Ma chi vorrebbe vivere così?».È una scena talmente surreale che sembra uscita da un film in bianco e nero. Eppure nei pressi della stazione Ostiense diè diventata qualcosa di molto vicino a una consuetudine. Da anni i cittadini della zona lottano contro uncrescente.