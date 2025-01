Liberoquotidiano.it - Raimondo Vianello ed Eva Herzigova? Un piccantissimo retroscena: molti anni fa... | Guardsa

Da Celentano muto a Fantastico 8 in diretta a Beppe Grillo e la battutaccia sui socialisti in Cina. E ancora: il Bagaglino, De Mita furioso e Andreotti contentissimo. L'epopea della Rai degli80 e non solo è al centro di Samurai. Le avventure di un Forrest Gump della tv dietro le quinte del potere, scritto dallo storico dirigente tv Mario Maffucci con Andrea Scarpa (libreria per Edizioni Fuoriscena). Mitico l'incidente diplomatico internazionale causato dal trio Solenghi-Lopez-Marchesini che tirarono in ballo direttamente l'ayatollah Khomeini: " Mesi dopo a una cena Prodi svelò a Tullio: 'Quel vostro sketch è stato il più costoso della storia della tv, con quella scusa l'Iran non ci ha pagato un sacco di soldi'", ricorda Maffucci intervistato dal Corriere della Sera. Capitolo gustosissimo quello del Festival di Sanremo, che il dirigente oggi 85enne ha seguito personalmente dal 1982 al 2000, gli ultimi 4da direttore artistico.