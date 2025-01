Ilnapolista.it - Puoi essere anche il Real Madrid ma se gli attaccanti non coprono, è dura (Valdano)

L’altra sera ilè tornato in campo in Coppa del Rey contro il Celta Vigo. Ha vinto 5-2 ma ci si aspettava meno fatica. Invece sul punteggio di 2-0, i ragazzi di Ancelotti hanno subito due gol, uno all’83’ e l’altro al 91?. Poi Endrick (doppietta) e Valverde hanno risolto la pratica nei tempi supplementari. El Pais analizza la partita. Un dato è particolarmente importante:“Ilha subito 10 gol in questa stagione dal 76° minuto in tutte le competizioni, uno in più rispetto a quelli concessi tutta la scorsa stagione (due erano nei tempi supplementari contro l’Atlético in Coppa), secondo Opta. «Ci siamo allenati per evitare questo tipo di errori e non rallentare fino alla fine», ha lamentato Ancelotti, accusando due fallimenti individuali. «Nel primo in un’uscita da dietro Camavinga, e in un cattivo posizionamento nel secondo», ha spiegato dopo una notte rivoltata già dai fischi verso di lui e molti dei suoi giocatori“.