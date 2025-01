Ilveggente.it - Pronostico Cagliari-Lecce: i precedenti svelano il finale

è una partita della ventunesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni,, diretta tv e streaming.Un vero e proprio scontro diretto per la salvezza tra due squadre che nell’ultimo periodo stanno facendo assai bene. Quattro punti nelle ultime due trasferte per gli isolani, contro Monza e Milan, bella vittoria per i salentini sul campo dell’Empoli che ha rimesso un po’ le cose a posto in classifica.: iil(Lapresse) – Ilveggente.itUna partita che è meglio non perdere, più che cercare di vincere. Anche se, senza dubbio, le due formazioni che scenderanno in campo lo faranno con l’intento di andare a prendersi i tre punti. Sarà però un match molto tattico, tra due allenatori che si stimano, e che vogliono e hanno bisogno di continuare una striscia di risultati utili.