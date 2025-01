Lanazione.it - Pio Esposito, caccia al bis per il "perdono"

Il gol nel sangue per Francesco Pio, centravanti 19enne e ultimo di tre fratelli calciatori, nati tutti a Castellammare di Stabia (città che ha dato i natali anche al portierone azzurro Gianluigi Donnarumma) e tutti cresciuti nel vivaio dell'Inter. Con il maggiore, il 24enne centrocampista Salvatore, gioca insieme nello Spezia mentre il 22enne Sebastiano sta rubando la scena in Serie A con la maglia dell'Empoli, con cui ha segnato 7 gol in 16 match di campionato. Non da meno però il più piccolo della nidiata, azzurrino classe 2005 (vicecampione del mondo con l'Italia U20 e campione d'Europa con l'Italia U19) che di gol ne ha segnati invece 9 in 19 partite di Serie B ed è il capocannoniere della formazione ligure (davanti al fratello Salvatore, che segue a quota 5) in cui gioca in prestito dall'Inter per la seconda stagione di fila (38 gettoni e 3 reti nella prima).