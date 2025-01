Pagelle Bologna-Monza 3-1 | voti e tabellino la squadra di Italiano è da record

Leggi su Sportface.it

Ilnon stecca e al Dall’Ara torna alla vittoria, sconfiggendo per 3-1 ile salendo così a quota 33 punti in classifica. Dura poco, invece, la luna di miele dei brianzoli, che dopo aver sconfitto la Fiorentina lo scorso fine settimana, incassano la dodicesima sconfitta di questa stagione. Daniel Maldini e Patrick Ciurria sono i protagonisti della ripartenza micidiale che porta ladi Bocchetti in vantaggio, ma con il passare dei minuti esce fuori la formazione felsinea, che grazie alle reti di Castro e Odgaard ribalta il risultato già nel primo tempo. Poi nella ripresa è Orsolini a chiudere i conti. I rossoblù chiudono così con due vittorie su due i confronti diretti in questa stagione 2024/2025 contro ile mettono a segno il propriodi punti dopo le prime 20 gare stagionali nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A: 33.