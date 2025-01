Lanazione.it - ‘Over Ultra’, si alza il sipario sulle opere di Grandi e Spasari

Nella project room del mudaCmuseo delle arti Carrara si inaugura oggi alle 17 la mostra “Over Ultra“ con ledi Sarae Flavia, promossa dal Comune di Carrara e curata da Elena Perugi. La project room nasce, attraverso una call pubblica, nell’ambito di Carrara Città Creativa Unesco, per dare visibilità agli artisti che hanno scelto Carrara come luogo di formazione, produzione e residenza. La mostra “Over Ultra“, aperta fino al 9 marzo, è una riflessione sui punti di contatto fra due pratiche artistiche distinte, in un’ottica, non più di distinzione bipersonale, ma di rispettiva contaminazione. L’idea della mostra nasce dal desiderio di mettere in relazione le ultime sperimentazioni progettuali delle artiste Sarae Flavia. Emblema di questa unione è la ‘Pale Blue Dot’, una fotografia del pianeta Terra scattata nel 1990 dalla sonda Voyager 1, la prima foto del pianeta Terra scattata oltre tutti gli altri pianeti del Sistema Solare.