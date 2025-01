Zonawrestling.net - Nic Nemeth: “Sogno un’apparizione di John Cena in TNA”

Con l’annuncio della nuova partnership tra TNA e WWE, si aprono prospettive davvero interessanti per contaminazioni anche inaspettate. E per quanto, al momento, la collaborazione sembra coinvolgere principalmente NXT, sicuramente potrebbero aprirsi sri a sorpresa. E mentre tanti fan si aspettano qualcosa che coinvolga i nomi storici della TNA che ora sono in WWE – AJ Styles su tutti – c’è chi invece spinge per vedere qualcun altro in WWE.“Cambierebbe le regole del gioco”Intervistato da The Takedown on SI, infatti, l’attuale campione mondiale della TNA, Nic, ha espresso un desiderio: vederesu un ring della TNA, anche solo per una serata.“Sarebbe speciale, assolutamente. E per quanto vorrei averlo per me, non importa chi condividerebbe quel momento con lui, sarebbe una figata,perché ha fatto così tanto per così tante persone, e questo è un anno importante in cui fare di tutto.