Magliette, zaini, tazze. Via allo shop online a sostegno dell'arte

on-line per sostenere la grande bellezza:, zainetti, poster,, felpe, cappellini come qualsiasi brand che si rispetti, solo che qui in vendita c’è l’Ecomuseo Martesana. Dappertutto il logo dell’associazione no profit che da qualche tempo ha lanciato la grande operazione di marketing: i proventi servono a finanziare la tutela del patrimonio artistico e culturale dell’Est Milano. Dal sito si accede al negozio, in vetrina tutto quello che dà una nuova immagine al percorso di protezione dei tesori della zona che rispolvera le radici e la storia del territorio e la proietta nel futuro. Sono 26 i Comuni che hanno aderito alla cordata rivierasca. Restano fuori i centri abduani, Trezzo, Cassano e Vaprio, che per motivi storici e di appartenenza geografica hanno a suo tempo scelto l’ente gemello Ecomuseo Adda di Leonardo.