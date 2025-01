L’ombra del sabotaggio ai treni l’ultimo caso anomalo in Veneto | Una catena poteva bloccare tutto

Leggi su Open.online

Unaper bicicletta è stata ritrovata sui cavi della linea elettrica alla stazione di Montagnana, in provincia di Padova. La scoperta è avvenuta lo scorso giovedì durante un’ispezione dei tecnici, come spiega Fs all’Ansa. Quell’oggetto metallico «avrebbe potuto causare danni significativi al pantografo e alla linea elettrica». Nelfosse passato un convoglio prima della rimozione della, si sarebbe interrotta la circolazione ferroviaria con inevitabili disagi per i passeggeri».La scoperta dellasui cavi elettriciIl ritrovamento di Padova ha fatto partire l’ennesima segnalazione di Rfi all’autorità giudiziaria. La procura di Rovigo ha aperto un’indagine per attentato alla sicurezza dei trasporti. Secondo la questura di Padova, il ritrovamento risale alla prima mattinata di giovedì, poco dopo le ore 7.