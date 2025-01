Ilfattoquotidiano.it - Lo Stato ad Hammamet per commemorare Craxi, La Russa: “Non doveva morire in esilio”. E Tajani: “Giusto che sia riabilitato”

Locorre adperBettino. A venticinque anni dalla morte del leader socialista, protagonista di Tangentopoli, si scomoda persino la seconda carica dello. “Non sarebbe dovuto accadere chedovessequi in”, ha detto il presidente del Senato Ignazio Laarrivando al Centro Internazionale Dar Sebastien. Insieme a Stefania, la seconda carica delloha aperto le celebrazioni per anniversario della scomparsa in Tunisia del leader socialista. “, calmati i venti della cronaca diventa un personaggio della storia e come tutti i grandi personaggi della storia può avere luci, può avere ombre ma non può essere più utilizzato da una parte o dall’altra a sostegno di tesi che incidano nell’attualità”, ha detto La. “Credo che ormai – ha aggiunto il presidente del Senato – passato il tempo delle invettive,debba essere studiato come una grande figura della storia: non c’è una figura della storia su cui non si discuta né il bene né il male ma su questo non ci sono minimamente dubbi”.