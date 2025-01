Oasport.it - LIVE Scandicci-Conegliano 0-1, A1 volley femminile in DIRETTA: 8-11, Pantere davanti anche nel secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11-17 Antropova passa a lato del muro.10-17 Altro muro efficace di.10-16 Zhu passa sul muro staccato.10-15 Buona parallela di Herbots.9-15 Alla terza chance Fahr fa un buco per terra.9-14 Se ne va di un soffio il muro di Nwakalor.9-13 Primo tempo di Fahr.9-12 Fast di Nwakalor.8-12 Altro attacco vincente di Haak.8-11 Antropova sbatte contro il muro di Gabi.8-10 Mani out per Gabi che non ha paura del muro di Nwakalor.8-9 Si prende un altro punto Haak di forza.8-8 Muro di Gabi che rimedia l’alzata sbagliata da Haak.8-7 Gabi trova la deviazione del muro.8-6 Primo tempo di Nwakalor.7-6 Mani out per Gabi.7-5 Mingardi scardina il muro di Wolosz.6-5 Attacco perentorio di Zhu Ting.6-4 Muro Mingardi!!5-4 Carol attaccaa Gabi e non sbaglia!4-4 Haak non trova la misura del campo in extra-rotazione.