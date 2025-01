Oasport.it - LIVE Scandicci-Conegliano 0-0, A1 volley femminile in DIRETTA: 8-12, le Pantere partono forte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATime-out chiamato da Gaspari.8-12 Haak al secondo attacco sfonda il muro da zona 6.8-11 Mani out di Fahr.8-10 Wolosz sbaglia al servizio.7-10 Antropova fermata dal muro stavolta.7-9 Antropova si ferma contro la rete.7-8 Primo tempo efficace di Nwakalor.6-8 Mulinello bellissimo di Gabi che attacca in diagonale.6-7 Ottimo attacco in diagonale di Herbots.5-7 Il pallonetto di Zhu sorprende Antropova.5-6 Antropova stavolta passa in mezzo al muro.4-6 Forza il servizio Antropova e sbaglia.4-5 Errore al servizio di Fahr.3-5 Antropova schianta contro le mani del muro.3-4 Haak oltrepassa il muro a uno di.3-3 Ace Nwakalor!2-3 Fuori di poco stavolta il muro di.1-3 Muro efficace di Zhu Ting.1-2 Decolla l’attacco di Antropova.