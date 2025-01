Oasport.it - LIVE Paolini-Svitolina 6-2 4-6, Australian Open 2025 in DIRETTA: si va al terzo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-GIRON DALLE 9.00LADI MUSETTI-SHELTON DALLE 7.00LADI SONEGO-MAROZSAN (3° MATCH DALL’1.00)LADI ERRANI/VAVASSORI ALLE 4.0010.35 Parziale combattuto ed equilibrato, nel quale la differenza è stata fatta purtroppo dal passaggio a vuoto commesso dall’azzurra nelgioco del secondo set.ha sicuramente alzato illlo del suo gioco,deve cercare di rimanere concentrata e sfruttare ogni piccola occasione che l’avversaria può concedere.4-6 SET! Scambio intenso, ne esce vincente l’ucraina grazie all’errore dell’azzurra con il rovescio lungolinea. Si va alparziale.40-15 Dritto lungolinea vincente per l’azzurra in uscita dal servizio.40-0 Sparacchia in rete il rovescio, tre set point per