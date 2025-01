Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di sabato 18 gennaio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di182025. Ariete Un gesto di generosità o soltanto di simpatia anche verso le persone con cui siete in contatto di lavoro, sarà premiato dalla Luna. Tutto il giorno sosta in Vergine, transito giusto, perfetto, per la vostra attività. Potete già studiare nuovi investimenti in patria e fuori, domani il Sole sarà in Acquario, vostro settore delle nuove prospettive di vita. Quindi, anche dell'amore. Un po' di retorica, ma alla fine si accende la passionalità. Viaggi faticosi anche per il meteo. Toro Prima di lasciare il Capricorno, il Sole e Urano nel vostro segno formano un perfetto trigono, aspetto super positivo per gli affari e vi fa sentire intraprendenti nella ricerca di nuove occasioni.