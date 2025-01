Lapresse.it - L’Anm contro la riforma sul separazione carriere: sciopero il 27 febbraio

Leggi su Lapresse.it

ha deciso di proclamare una giornata diper il prossimo 27per protestareladella Giustizia. Lo ha deciso il comitato direttivo centrale dell’Associazione nazionale magistrati, al termine della riunione di oggi. Anm: all’anno giudiziario via da aula e tricolore su toga Indossare una coccarda tricolore sulla toga, portare in mano la Costituzione e abbandonare l’aula della cerimonia dell’anno giudiziario nel momento il cui il ministro della Giustizia Carlo Nordio o un suo delegato prenderanno la parola. E’ quanto deciso dal Comitato direttivo delriunito a Roma per protestareladelladelle