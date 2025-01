Ilgiorno.it - La scuola materna di Santo Stefano a un passo dalla chiusura, i genitori si mobilitano: “Dove porteremo i nostri bambini?”

Lodigiano (Lodi), 18 gennaio 2025 – “L'attuale gestore declina l’ipotesi di reincarico", e dunque lachiude. Colpo di scena, in negativo, della vicenda che sta tenendo col fiato sospeso decine di famiglie diLodigiano dallo scorso autunno. La spada di Damocle che incombeva sullaa rischio, è caduta. La, comunicazione ufficiale del sindaco, rischia di cessare per sempre la sua attività dal prossimo anno 2025-2026. Prese di posizione "L'amministrazione comunale si impegna a garantire il trasporto gratuito alle confinanti scuole materneavranno provveduto all’iscrizione." Venerdì sera la nota spedita al Giorno dal sindaco Marinella Testolina per conto di tutta la giunta rompe un equilibrio precario delle ultime settimane tra trattative segrete, incontri e colpi di scena per cercare di dare un gestore al plesso di piazza Roma in vista del prossimo autunno.