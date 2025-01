Sport.quotidiano.net - La Rinascita alla prova derby. Forlì cerca riscatto, vietato distrarsi

Tre sconfitte consecutive, un controverso turnover di americani e tanti dubbi: perè il momento più complicato degli ultimi anni. L’Unieuro si è presentata ai nastri di partenza della A2 unica con giustificati propositi di playoff. Una squadra nelle previsioni battagliera, allenata ottimamente da un coach come Antimo Martino e magari con un guizzo nella postseason. No ai sogni di promozione diretta, ma tanta voglia di riprendersi in primavera quello che è mancato negli anni passati. La classifica dice che attualmentesarebbe ai play-in, di certo c’è che l’inizio di 2025 non è andato come nelle previsioni a causa dei ko con Rieti, Cividale e Verona. Il bilancio racconta di 22 punti, vale a dire 11 vittorie e 10 sconfitte, con -12 dal primo posto di RivieraBanca. Il tema tecnico principale, al momento, resta quello che vede coinvolti i tre stranieri.