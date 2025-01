Panorama.it - La rendicontazione "green" europea rischia di trasformarsi in una farsa

Leggi su Panorama.it

La BEI - Bancaper gli Investimenti - teme un “disastro reputazionale” in seguito all’introduzione delle nuove regole europee didegli investimenti “”.Da quest’anno, infatti, entra in vigore la Direttiva sulla reportistica di sostenibilità, che obbliga le imprese di grandi dimensioni a rendicontare la propria sostenibilità ambientale, sociale e di governance, i cosiddetti fattori ESG.La direttiva avrà un impatto significativo anche sulle piccole e medie imprese. Le grandi aziende trasmetteranno infatti ben presto gli obblighi dialla propria catena di fornitura. Lo ha riconosciuto la stessa Presidente della Banca CentraleChristine Lagarde in una recente intervista nella quale, pur dichiarandosi d’accordo con la direzione da seguire, ha evidenziato la necessità di armonizzare e razionalizzare il carico burocratico sulle imprese da lei definito “enorme” (massive).