Lanazione.it - La morsa della droga sul territorio. I tristi “primati“ nei sequestri

Leggi su Lanazione.it

La tragediagiovane mamma stroncata dall’assunzione di stupefacenti, ripropone l’allarme droghe in città e la loro incidenza. Nell’attesa che l’autopsia chiarisca l’esatta causa del decesso35enne e il tipo dirisultato purtroppo letale, Terni e il comprensorio già in passato hanno conquistatoriguardo al fenomenodiffusione di stupefacenti. Dalla relazione annuale 2024Direzione centrale dei servizi anti, che fa capo al Ministero dell’Interno, ben 64 sono stati i chilogrammi di stupefacenti sequestrati nel 2023 in provincia di Terni, una media di oltre 5 chili al mese. Considerando l’estensione territoriale, nelternano circola molta piùche nel perugino, visto che nella provincia di Perugia risultano 67 i chili di stupefacenti sequestrati.