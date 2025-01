Sport.quotidiano.net - La classifica. Le migliori della classe . Domani gioca il podio

Leggi su Sport.quotidiano.net

Letutte in campo nel pomeriggio di: Sassuolo, Pisa e Spezia (in rigoroso ordine di) disputeranno i rispettivi match tra le 15 e le 17.15 del 19 gennaio. La capolista giocherà sul terreno amico del "Mapei Stadium" per la prima volta nel nuovo anno e lo farà ospitando un SudTirol assetato di punti. I neroverdi non hanno la minima intenzione di alzare il piede dall’acceleratore e cercheranno di far valere la loro legge casalinga (25 punti raccolti in 10 partite, frutto di 8 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta) anche al cospetto di un’avversaria alle prese con i grattacapi del fondo. Dal suo approdo a Bolzano, avvenuto a metà dicembre, mister Castori ha dato la scossa auspicata a tutto l’ambiente: il SudTirol negli ultimi cinque turni ha incassato una sola sconfitta e ha raccolto 6 punti.