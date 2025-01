Juventusnews24.com - Juve Milan, Thiago Motta prova a sorprendere Conceicao: tre novità di formazione per la sfida dello Stadium

Oggi pomeriggio la Juventus affronterà il Milan nella sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. Thiago Motta potrebbe sorprendere Conceicao con tre novità di formazione. La prima riguardante l'attacco, lì dove dovrebbe partire ancora dal primo minuto Nico Gonzalez e non Vlahovic. La seconda riguarda l'esterno d'attacco, dove Mbangula viaggia spedito verso un'altra maglia da titolare. L'ultima riguarda la difesa: McKennie verrà confermato terzino sinistro, con Cambiaso che agirà sulla destra al posto di Savona. Il grande classico del calcio italiano, una partita che sia la Juventus sia il Milan hanno il bisogno di vincere per non complicare ulteriormente la rincorsa alla Champions League.