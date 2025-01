Intesa Israele-Hamas, destra contraria

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.45 Il via libera del governo israeliano arriva dopo che il gabinetto di sicurezza aveva già dato l'ok all'accordo di tregua.Secondo i media israeliani 24 ministri avrebbero votato a favore e otto contro l'accordo,che dovrebbe entrare in vigore domani. Tra questi non solo l'ultra,ma anche 2 del Likud Il ministro per la Sicurezza nazionale Ben Gvir e quello delle Finanze Smotrich hanno votato contro l'accordo di tregua a Gaza discusso nella riunione del gabinetto di sicurezza.E Gvir aveva già minacciato dimissioni dal governo.