Ilgiorno.it - Inquinamento e Covid, più rischi nei centri urbani: le città dell’Alto Milanese hanno i dati più significativi

Leggi su Ilgiorno.it

Varese, 18 gennaio 2025 – L’atmosferico aumenta del 12% ilo dinelle aree urbane: lo dice una nuova ricerca condotta dal Centro ricerche in Epidemiologia e Medicina Preventiva dell’Università dell’Insubria. Lo studio evidenzia come l’esposizione a miscele di inquinanti atmosferici contribuisca ad aggravare ilo di infezione, ospedalizzazione e mortalità legate al. Sul numero di gennaio della rivista scientifica americana Epidemiology è stato pubblicato un articolo sulla ricerca, che ha analizzato l’intera popolazione adulta residente in provincia di Varese (709.864 persone) durante il 2020. Isu cui si basa sono forniti dall’Osservatorio Epidemiologico di Regione Lombardia e dall’agenzia regionale Aria e dalla società Arianet per la modellizzazione degli inquinanti ambientali.