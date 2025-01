Unlimitednews.it - Inaugurata Sigep World, la più grande edizione di sempre

RIMINI (ITALPRESS) – Con il taglio del nastro affidato al ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, questa mattina alla fiera di Rimini è statala 46°di– TheExpo for Foodservice Excellence, lamanifestazione dedicata a Gelateria, Pasticceria, Panificazione, Caffè, Cioccolato e Pizza di Italian Exhibition Group (IEG). La piùdi, a conferma della leadership dinel settore foodservice, con una superficie di 138.000 metri quadrati di esposizione, 1.300 brand espositori e la partecipazione di oltre 3.000 buyer internazionali. Il presidente Maurizio Ermeti, nel suo saluto, ha sottolineato la crescita della manifestazione e la sua portata internazionale: “Quarantasei edizioni sono unorgoglio per noi, perchè raccontano la storia di come IEG stia evolvendo.