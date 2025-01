Lanazione.it - «Il forno crematorio di Arezzo fermo da un mese: disagi e tariffe aumentate aggravano il peso sulle famiglie»

, 18 gennaio 2025 – «Ildida unil». La nota di Andrea Gallorini e Donato Caporali-consiglieri comunali Partito Democratico. «Ildiormai dal 20 dicembre scorso, continua a essere un problema irrisolto per la città e la provincia. Nonostante i tentativi di riparazione il servizio non è ancora stato ripristinato e la data di riattivazione, inizialmente prevista per il 25 gennaio, è stata ulteriormente posticipata al 3 febbraio, come riportato sul sito della società Multiservizi. La situazione attuale, già di per sé delicata, si traduce in un graveo per leche si trovano a dover gestire momenti di dolore in condizioni rese ancor più difficili dalla mancanza di un servizio essenziale.