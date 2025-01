Il figlio non ne vuole sapere di andare via di casa la mamma 79enne buca le ruote dello scooter della fidanzata per buttarlo fuori

Leggi su Dayitalianews.com

Una convivenza che col tempo si era fatta sempre più complicata tra una donnae il53enne che, pur avendo una sua autonomia finanziaria, non ne volevadivia di. La donna però era esasperata dalla presenza del, che tra l’altro abitava nelladi famiglia anche con la compagna, così ha iniziato a fare una serie di dispetti per indurre entrambi advia.Ladispettosa e ilmammoneLa vicenda è esplosa in tutta la sua gravità quando il, un 53enne autista di autobus, ha denunciato lache gli ha fatto una serie di dispetti portandolo all’esasperazione. La donna più volte aveva staccato la luce e il gas e in un’occasione aveva usato una mazza chiodata perre locompagna del.Il Tribunale di Rimini ha dato ragione al, accusando la donna di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di danneggiamento e condannandola a 7 mesi di reclusione, con pena sospesa, e al risarcimento di 800 euro all’uomo e alla sua compagna.