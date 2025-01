Top-games.it - I 5 migliori episodi di Star Trek: The Next Generation

: Theè una delle serie più amate e apprezzate del franchise di fantascienza creato da Gene Roddenberry. Con sette stagioni e 177, la serie ha offerto ai fan avventure spaziali, riflessioni filosofiche, personaggi memorabili e momenti emozionanti. Tra le tante puntate, alcune si sono distinte per la loro qualità e importanza nella storia della serie. Ecco i 5di: Thesecondo il nostro parere.La misura di un uomo, tra ididi sempreIl secondoo della seconda stagione è uno dei più significativi e profondi della serie. Data, l’androide membro dell’equipaggio dell’Enterprise, viene messo sotto processo per determinare se sia o no una forma di vita senziente e se abbia diritti legali.