Oasport.it - Hockey ghiaccio, Renon prosegue la sua corsa di testa in Alps League, Cortina vince il derby con Merano

Leggi su Oasport.it

Sabato sera ricco di emozioni per quel che riguarda la2024-2025. In programma 4 match con altrettante squadre italiane, due delle quali si sono sfidate in un avnte. Andiamo a vedere, quindi, come sono andate le cose.BREGENZERWALD-RITTNER BUAM 0-3Dopo una prima frazione chiusa a reti bianche,passa in vantaggio con Hjorth al 26:50. Il raddoppio arriva nel terzo tempo con Insam in power-play al 46:26, quindi nel finale gli austriaci provano a giocare a porta vuota, ma Kostner chiude i conti con il 3-0 a 22 secondi dalla conclusione.HCM-SGC2-3 dopo overtimeIlsi annunciava emozionante, e così è stato. Dopo un primo tempo concluso sullo 0-0, sono gli ampezzani a sbloccare il match con Lacedelli al 29:52, quindi raddoppio immediato con Pompanin al 31:02.