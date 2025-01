Sport.quotidiano.net - Girone B. Colpi Milan Futuro. Ianesi e Camporese

Doppio colpo di mercato per il, chiamato ad una difficile rincorsa salvezza (in questo senso la trasferta ad Ascoli di domani è di fondamentale importanza). I rossoneri hanno chiuso per il difensore del Cosenza, Michele(nella foto). L’esperto classe 1992 ha firmato ieri fino al 2026. Contratto siglato anche per l’esterno d’attacco Simonedel Pontedera. Il 22enne friulano neldi andata ha messo a referto 6 gol e 3 assist in 22 presenze e potrebbe essere l‘arma giusta contro la sterilità del reparto offensivo. Sempre per la difesa, il reparto più da sistemare, ildi Daniele Bonera punta anche il terzino destro della Lucchese, Ettore Quirini. In uscita invece potrebbero esserci gli addii di Coubis e Bozzolan seguiti da Bari e Avellino. Alessandro Stella