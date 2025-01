Oasport.it - Gael Monfils, gli Australian Open e i 38 anni che non sente. Tanti record personali e non solo per l’eterno francese

Il colpo di mano l’ha piazzato l’uomo da cui, a inizio anno, in pochi si attendevano un tale rendimento., dopo aver vinto l’ATP 250 di Auckland, fa di meglio e conquista la più grande vittoria della sua carriera. A 38ormai compiuti, non era mai capitato al parigino di battere un numero 4 del mondo in un torneo dello Slam. Stavolta ce l’ha fatta, estromettendo Taylor Fritz, e per l’americano, anche dato lo stato di forma, è un colpo durissimo da digerire.Si apre dunque la scia di quelli che possono considerarsio numeri di estremo rilievo per uno dei pilastri dell’era moderna del tennis di Francia, un giocatore che da quasi vent’regala spettacolo. Anche, se vogliamo, con un carattere molto istrionico, il che lo rende alternativamente l’idolo o la disperazione delle folle.