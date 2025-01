Fiumicino sopralluogo al PalaFersini | in corso le operazioni di coibentazione sulla copertura

Leggi su Ilfaroonline.it

, 18 gennaio 2025 – “Nei giorni scorsi abbiamo svolto un altroper visionare la situazione nel cantiere del, dove sono inleper l’installazione del pacchetto di coibentazioni, poi si procederà coi lavori interni, tra i quali, a breve anche i tracciati per le aree di gioco e la definizione dei siti in cui verranno posizionate le tribune”. Lo dichiarano Roberto Feola presidente della commissione lavori pubblici e Alessandro De Vincentis presidente della commissione bilancio“Esprimiamo ancora una volta soddisfazione per un cantiere esemplare per l’ordine, – perseguono – la pulizia e la professionalità degli addetti ai lavori, ma soprattutto per ciò che rappresenta: qui nascerà una delle strutture punto di riferimento per tutto il territorio.