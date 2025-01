Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Vota Il 12° TOTY Annunciata La Lista Ufficiale Dei Candidati

Leggi su Fifaultimateteam.it

Electronic Arts ha annunciato che sono aperte lezioni per eleggere il 12°sia per la squadra maschile che per quella femminile che riceveranno una carta speciale per la popolare modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA Sports FC 25.Potrete esprimere la vostra preferenza accedendo alla modalità UT 25 e selezionando il giocatore che secondo voi merita di entrare a far parte della squadra dell’anno. Scegli il tuo 12° membro dellamaschile e femminile tra iche ti sono stati assegnati. Entrambe le scelte sono disponibili nella sezione I miei pacchetti del negozio Ultimate Team!Le cartein questione sono disponibili nei pacchetti a partire dalle 19:00 di venerdi 17 gennaio. Quest’anno hai la possibilità di creare il tuo DC Stella Menzioni d’onore personale!Scegli chi portare alla gloria, magari qualcuno che avrebbe meritato secondo te un posto nella Squadra dell’anno titolare o il miglior difensore del tuo club in UT.