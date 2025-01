Ilrestodelcarlino.it - Droga, alcol, le trappole del web. La lezione di legalità dei carabinieri

Lezioni dideiai giovani del Boiardo. In due giornate i militari dell’Arma della tenenza di Scandiano hanno incontrato circa 180 studenti delle classi terze dell’istituto secondario di primo grado Boiardo. Sono state discusse alcune tematiche come stupefacenti,, violenza di genere e gli innumerevoli pericoli che si nascondono dietro un utilizzo improprio degli strumenti di comunicazione. Si è parlato anche di bullismo e cyber bullismo. Da molti anni l’Arma deiè sensibile all’educazione allada parte di giovani e giovanissimi per diffondere i valori del rispetto delle regole. In quest’ottica l’Arma reggiana continuerà, anche grazie alla fattiva collaborazione dei dirigenti scolastici, a diffondere nelle scuole i valori dicon l’obiettivo di salvaguardare il bene degli studenti.