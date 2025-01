Bergamonews.it - Dazi e tariffe non fanno bene all’economia del mondo

Leggi su Bergamonews.it

Si chiude una settimana molto positiva per l’indice dei maggiori titoli – FTSE MIB – che guadagna il 3,36%. Positiva ma più contenuta la performance delle società Star, il cui indice FTSE ITALIA STAR chiude con +1,47%. Ancora negative invece le micro caps, il cui indice FTSE ITALIA GROWTH chiude la settimana con un -1,57%.Settimana che ha visto l’inflazione crescere sia negli Stati Uniti che in Europa, con la differenza che secondo le ultime stime del Fondo Monetario Internazionale, i primi sono attesi aumentare il PIL del 2,7% nel 2025, mentre l’area Euro – nonostante la spinta degli investimenti del Next Generation EU – solo dell’1%. Ma con la grossa incognita, che in definitiva significa maggior rischio, deidella nuova amministrazione Trump (ne parleremo più diffusamente in seguito).