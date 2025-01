Iodonna.it - Da seguire prima di subito

Pronte? Partenza, via! Tempo di novità: nel guardaroba è in arrivo la moda dellavera estate 2025. Tante, tantissime le tendenze. In primo piano le stampe: fiori e righe, in un trionfo di colori. Da indossare senz’altro: il parka (in inedite versioni), qualcosa di maschile (con un tocco originale), un capo in pelle e la camicia (da interpretare in libertà). Con vari dettagli da non trascurare e, anzi, mettere in evidenza.vera-Estate 2025: 10 tendenze dalle sfilate X Leggi anche › Cosa andrà di moda.