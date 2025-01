Con lei sotto la coperta Grande Fratello Javier archivia Helena e lo beccano così con la concorrente | Assurdo

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Con leila”.MartinezPrestes. Per il pallavolista argentino serata romantica nella casa del. Javi ha vissuto un momento dolce con un’altradel celebre reality show di Canale 5. Musica romantica, il cielo stellato e unaa unirli: i due hanno condiviso un attimo divicinanza, che ha fatto sognare molti telespettatori. La clip del loro incontro è diventata subito virale, suscitando numerosi commenti da parte dei fan del GF, che hanno espresso tutta la loro invidia per la fortunata compagna di quel momento.è il bello muscoloso di questa edizione del GF. In più, con un animo da bravo ragazzo. Ha conquistato i cuori di diverse concorrenti. Ogni relazione, però, ha avuto un epilogo diverso. Appena entrato nel reality,ha avuto un breve flirt con Shaila Gatta, poi volata tra le braccia di Lorenzo Spolverato.