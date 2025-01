Romadailynews.it - Cina: mostra per l’Anno del Serpente a Pechino

Un ragazzino osserva uno scheletro didurante unacongiunta di reperti culturali sullo zodiaco cinese perdel2025, tenuta al Museo di storia naturale della, in, il 18 gennaio 2025. Circa 50 esemplari die un gran numero di reperti culturali, manufatti artigianali e pannelli espositivi relativi ai serpenti sono stati esposti durante la, mettendo in evidenza le diverse immagini e i significati dei serpenti nella cultura cinese. Persone osservano un pannello espositivo con immagini di serpenti durante unacongiunta di reperti culturali sullo zodiaco cinese perdel2025, tenuta al Museo di storia naturale della, in, il 18 gennaio 2025.Circa 50 esemplari die un gran numero di reperti culturali, manufatti artigianali e pannelli espositivi relativi ai serpenti sono stati esposti durante la, mettendo in evidenza le diverse immagini e i significati dei serpenti nella cultura cinese.