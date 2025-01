Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex pornostar Malena, qual’è il vero nome e perché lasciò il porno: “Tutto troppo esagerato”

d’arte di Filomena Mastromarino, è un’exche nella sua vita è stata anche agente immobiliare e delegata nazionale dell’assemblea del Pd. Nasce il 19 gennaio 1983, ha quindi quasi 42 anni, a Noci in provincia di Bari. Frequenta la Facoltà di Scienze Biosanitarie ma a pochi esami dalla fine del suo percorso di laurea lascia l’università. Lavora poi come agente immobiliare in un’agenzia di un esponente del PD di Gioia del Colle e così si avvicina alla politica. Viene infatti eletta nel 2013 all’assemblea nazionale del Pd. A proposito degli inizi della sua carriera nel mondo del cinema hard nel 2016ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera: “Avevo una relazione con un uomo di cui non ero ufficialmente la donna, ero l’altra, quindi nella mia testa è scattato questo: visto che non posso essere tua sarò degli altri.