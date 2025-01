Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Juventus: Kolo Muani a rischio, Zirkzee può tornare di moda

Dopo l’arrivo a Torino e il superamento delle visite mediche, sembrava tutto fatto per l’ufficialità di Randal. Ieri sera, però, l’accordo fra Psg eper il prestito avrebbe avuto un intoppo per un motivo clamoroso: i parigini si sarebbero accordi di non poter lasciar partire l’attaccante francese, avendo già esaurito i sei slot previsti dalla normativa Fifa che vieta a tutti i club la cessione a titolo temporaneo di più di sei giocatori della lista ‘Over’. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la trattativa di per sé non sarebbe in bilico, ma sarà necessaria ulteriore pazienza per riuscire a portarla a termine. Ecco allora che si pensa già ad un eventuale piano b su cui Giuntoli si fionderebbe qualora l’operazione per il classe ‘98 dovesse incredibilmente saltare. Il primo indiziato sarebbe Joshua, più volte al centro deldelladi questo gennaio.