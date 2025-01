Thesocialpost.it - Bari, l’ultimo saluto al “piccolo Angelo”: il funerale del neonato morto nella culla termica

Un peluche, fiori lasciati dai passanti e la corona del Comune di: così la città ha salutato per l’ultima volta il “”, iltrovatoil 2 gennaiodella parrocchia di San Giovanni Battista, nel quartiere Poggiofranco.I funerali si sono svolti questa mattina nel cimitero di via Crispi, in un’atmosfera di raccoglimento e dolore, senza la presenza di cittadini o cronisti. La cerimonia è stata celebrata dall’arcivescovo Giuseppe Satriano alla presenza del sindaco Vito Leccese e dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, che si sono occupati delle spese per la sepoltura.“È tempo di dolore, di silenzio e di preghiera” ha detto l’arcivescovo durante l’omelia, ispirandosi al Vdi Luca. “fratello,figlio d’uomo senza nome,che hai toccato nel profondo le nostre vite, preghiamo per te, portando il dolore di una città e di una comunità ecclesiale”.