Ilfattoquotidiano.it - “Avvelenava la figlia di un anno per mostrarla malata sui social e ottenere donazioni dai follower”: arrestata influencer 34enne. E’ accusata di tortura

Un’australiana di 34 anni è statacon l’accusa di avvelenare ladi unallo scopo di aumentare i proprisuida loroper curare una presunta malattia terminale della piccola. È la BBC a riportare questa storia che ha dell’incredibile. Sul web ladel Queensland, la cui identità non è stata rivelata, raccontava il calvario dellaaffetta da una brutta malattia, ma secondo gli investigatori era lei stessa a somministrarle farmaci non necessari per poi filmarla in uno stato di “immensa sofferenza e dolore”. L’allarme era stato lanciato dal personale medico lo scorso ottobre, quando la piccola era stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni e i primi esami avevano riscontrato la presenza di sostanze chimiche nel sangue.